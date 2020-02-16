قماطي: على المجتمع الدولي الإيفاء بوعوده.. مهمة الحكومة ليست سهلة!

رأى عضو المجلس السياسي في “حزب الله” الوزير السابق محمود قماطي، خلال احتفال أقامه الحزب في بلدة عنقون في صيدا، بذكرى شهدائه القادة، وبمناسبة إطلاق “أكاديميةالنجوم”، أن “حزب الله قدم الكثير من التسهيلات اللازمة، وتنازل عن كثير من الأمور، لتشكيل الحكومة، من أجل إعطاء الفرصة الإنقاذية لهذا الوضع، الذي يعشيه لبنان”، آملا للحكومة “التوفيق، وبذل كل الجهد والسعي الممكن، لإخراج لبنان من محنته”.

وإذ اعتبر أن ذلك “مهمة ليست سهلة، وهي صعبة جدا”، أكد أن “هذه الحكومة ليست مسؤولة عن هذه الأزمة”، داعيا إلى “إعطائها الفرصة، ومساعدتها ومراقبتها، كي تقوم بمهامها على أكمل وجه”.









ودعا المجتمع الدولي إلى “الإيفاء بوعوده للبنان، التي أطلقها قبل تشكيل هذه الحكومة، على أن يقوم البرنامج الإصلاحي بكف أيدي الفاسدين، والبدء ببرنامج اقتصادي إنتاجي، ووضع خطة إصلاحية كاملة، لاستخراج النفط والغاز وإدارة هذه الأمور بطريقة حكيمة، تعيد لبنان إلى موقعه الصحيح، وليس إلى موقع الفاسد والمفسد”.

وعن صفقة القرن، قال إنها “ولدت ميتة، وليست لها صفة رسمية، وهي من طرف واحد، وإنما ترامب ونتنياهو أطلقاها، نتيجة وضعهما الانتخابي المأزوم”.