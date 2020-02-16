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“رئاسة الحكومة” للعابثين بالإستقرار: “توقّفوا عن بثّ سمومكم”

February 16, 2020

أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن “بعض الجهات تواصل منذ شهرين ترويج أخبار ملفّقة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتضخ أكاذيب شخصيّة أو سياسيّة. لكن هذه الجهات لجأت مؤخّرًا إلى ترويج أخبار كاذبة تستهدف استقرار البلد الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وتريد العبث بمستقبل اللبنانيين والاضرار بمصالحهم. لذلك، يهم المكتب الإعلامي التأكيد أن كل ما تم نشره عن إجراءات حكوميّة أو أخبار متعلّقة بقرارات وزاريّة غير صحيح”.

ودعا المكتب الإعلامي هؤلاء العابثين إلى “التوقّف عن بثّ سمومهم في يوميّات اللبنانيين الذين تكفيهم صعوباتهم اليوميّة الناتجة عن تراكم السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد إلى انهيار”.




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