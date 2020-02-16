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نائب وزير الدفاع السعودي: مشروع رفيق الحريري الوطني سيبقى في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية

February 16, 2020

استذكر نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الذكرى الـ15 لاستشهاده في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قائلاً: “استشهد قبل 15 عاماً رفيق الحريري. كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف. اغتالته ميلشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف الا ثقافة الدمار”.

وأضاف: “رحل رفيق إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن”.




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