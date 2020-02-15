قطر: جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح

قال وزير الخارجية القطري، السبت، إن جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح وعُلقت مطلع يناير/كانون الثاني.

وبدأت المباحثات في أكتوبر/تشرين الأول بشأن خلاف قطعت على إثره السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات السياسية وروابط التجارة والنقل مع قطر منتصف عام 2017.









وقال الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر ميونيخ للأمن: “كان ذلك منذ نحو ثلاث سنوات… لم نكن المسؤولين، ونحن منفتحون على أي جهد لحل هذه المشكلة”.

ومضى قائلا: “للأسف الجهود لم تنجح وعُلقت مطلع يناير، وقطر غير مسؤولة عن ذلك”.