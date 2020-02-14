وزير الداخليّة يعلق على “مشاركة عدد من الضباط في ذكرى استشهاد الحريري”

غرّد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي عبر “تويتر”، قائلاً: “وردت بعض التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت مشاركة عدد من الضباط في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، يوضح وزير الداخلية العميد محمد فهمي أن ذكرى استشهاد الرئيس الحريري مناسبة وطنية لا يمكن تجاهلها وأن مشاركة الضباط أتت بناء لدعوات وجهت لهم، وقد تمت الموافقة عليها مسبقاً”.