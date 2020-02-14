بومبيو في ذكرى اغتيال الحريري: لإنهاء الإفلات من العقاب

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بمناسبة حلول الذكرى الخامسة عشر لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، إلى إنهاء الإفلات من العقاب في لبنان لضمان أمن البلاد واستقرارها.

وقال بومبيو في بيان إن اغتيال الحريري هو عمل من أعمال القتل الجماعي أسفر عن مقتل 21 آخرين وإصابة 266 ضحية في بيروت.









وذكر بومبيو بأن العديد من الأفراد المرتبطين بـ”حزب الله” وُجهت لهم تهمة القيام بأدوار في هذا الهجوم الإرهابي، ويجب تقديمهم إلى العدالة في نهاية المطاف.

وشدد الوزير الأميركي بإن إنهاء الإفلات من العقاب أمر حتمي لضمان أمن لبنان واستقراره وسيادته، مجددا تأييده لعمل المحكمة الخاصة بلبنان لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.

واضاف: “أثبت حزب الله من خلال أنشطته الإرهابية وغير المشروعة أنه أكثر اهتماما بمصالحه ومصالح راعيته، إيران، مما هو أفضل للشعب اللبناني”.

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة لا تزال تقف بفخر إلى جانب الشعب اللبناني في دعواته السلمية للإصلاح والشفافية والمساءلة.