زبيب في وقفة تضامنية معه: “المواجهة فتحناها ولن تنتهي الا بانتصار الشعب على الناهبين”

اعتبر الصحافي محمد زبيب خلال وقفة تضامنية معه امام مصرف لبنان بعد الاعتداء الذي تعرض له ليل أمس، أن “المواجهة التي فتحناها لن تنتهي الا بانتصار الشعب واسترجاع ما نهبوه منه ومقدراته”، مضيفاً: ” المعركة مع الطبقة الحاكمة محددة ويجب ان تسقط لنحيا “.

وتابع زبيب: “كل دولار يدفع اليوم لخدمة الدين يدفع من ودائع الناس واجورها وعلى حساب القمح والادوية وكل شيئ نحتاجه”، وقال: “الانتفاضة عندما اندلعت حددت اهدافها وهي لن تنطفئ حتى تحقيق الأهداف.. ”









وشدد زبيب على ان “هذه الطبقة السياسية يجب أن تسقط لكي نحيا”.

كما اكد زبيب ان ” المطلوب من هذه السلطة موقف واضح اذ يجب أن تتوقف عن سداد كل الديون وأن تبدأ بالاهتمام بالمجتمع”، داعياً لوقف عملية النهب المنظّم القائمة اليوم.

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