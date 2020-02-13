بالفيديو… نصر الله: “لو خيرني ملك الموت لقلت له اقبض روحي بدل روح قاسم سليماني”!

تحدث الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله عن “فرضية” يأتي فيها ملك الموت ويخيره بين قبض روحه أو روح قائد “فيلق القدس” الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

ونشرت وكالة يونيوز الإيرانية مقتطفات من مقابلة مصورة مع نصر الله، افترض خلالها حضور ملك الموت إليه، ليخيره ما بين قبض روحه أو روح سليماني، فقال: “كنت لأقول لملك الموت قطعا: خذني واترك قاسم سليماني”.









وقتل سليماني برفقة القيادي في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية دون طيار، واستهدفت موكبهما قرب مطار بغداد مطلع يناير الماضي.

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