بالفيديو… نصر الله: “لو خيرني ملك الموت لقلت له اقبض روحي بدل روح قاسم سليماني”!

تحدث الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله عن “فرضية” يأتي فيها ملك الموت ويخيره بين قبض روحه أو روح قائد “فيلق القدس” الإيراني، اللواء قاسم سليماني.
ونشرت وكالة يونيوز الإيرانية مقتطفات من مقابلة مصورة مع نصر الله، افترض خلالها حضور ملك الموت إليه، ليخيره ما بين قبض روحه أو روح سليماني، فقال: “كنت لأقول لملك الموت قطعا: خذني واترك قاسم سليماني”.
وقتل سليماني برفقة القيادي في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية دون طيار، واستهدفت موكبهما قرب مطار بغداد مطلع يناير الماضي.
#بالفيديو #مقابلة_خاصة
السيد #نصرالله حابسا دموعه: "كنت لأقول لملك الموت خذني واترك قاسم سليماني"#يونيوز pic.twitter.com/peqnr6aw6j
— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) February 12, 2020
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مقابلة خاصة مع وكالة يونيوز
– ماذا سيقول عن الشهيد قاسم سليماني؟
– ماذا سيقول عن دور الحاج قاسم في هزيمة داعش؟
– كيف تلقى خبر استشهاد سليماني و المهندس؟
– ما هو مضمون رسالة الامام الخامئي التي نقلها الحاج قاسم خلال حرب تموز pic.twitter.com/wZzkHBfFuL
— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) February 12, 2020