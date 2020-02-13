باسيل يلتقي السفيرة الأميركية ويطلب دعما أميركيا لمكافحة الفساد

التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفيرة الولايات المتحدة في بيروت، إليزابيت ريتشارد، في المقر العام للتيار في مبنى ميرنا شالوحي في سن الفيل.

واستبقى باسيل ضيفته إلى مائدة الغداء.









وأشارت معلومات صحافية إلى أن الاجتماع استمر مدّة ثلاث ساعات، وبحثت خلاله ريتشارد مع باسيل شؤون لبنان والمنطقة، ووضع الحكومة الجديدة والأزمة الاقتصادية والمالية.

وعلم أن باسيل طلب من ريتشارد دعما أميركيا للبنان في مسألة مكافحة الفساد، وذلك من خلال تطبيق القانون الأميركي المتعلّق بملاحقة الفاسدين والمتهمين بالمخالفات المالية خارج الحدود الأميركية، كتهريب الأموال من لبنان بالدولار.

من جهتها، طرحت السفيرة الاميركية أسئلة عدة تتعلق بالوضع الراهن، والحكومة والتوجهات الاقتصادية في البلاد