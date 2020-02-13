تعميم جديد لمصرف لبنان… خفض الفوائد المصرفية

صدر عن #مصرف_لبنان تعميم جديد ينص على خفض الفوائد المصرفية.

وفي الآتي، تنشر “النهار” النص الحرفي للتعميم:









“المادة الأولى: يُضاف إلى المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 2019/9/3 المقطع ثالثاً والمقطع الرابع التالي نصهما: “على المصارف العاملة في لبنان التقيّد بالحد الأدنى لمعدّل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 2020/2/13 المبين في ما يأتي:

ثالثاً: 1- في ما خص العملات الأجنبية (دولار أميركي أو غيره من العملات الأجنبية):

– 2 % على الودائع لشهر واحد.

– 3 % على الودائع لستة أشهر.

– 4 % على الودائع لسنة وما فوق.

2- في ما خص الليرة اللبنانية:

– 5.5 % على الودائع لشهر واحد

– 6.5 % على الودائع لستة أشهر.

– 7.5 % على الودائع لسنة وما فوق.

رابعاً: على المصارف العاملة في لبنان أن تعكس تخفيض معدل الفوائد الدائنة الناتج عن تطبيق أحكام هذه المادة في احتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت (BRR)”.

المادة الثانية: يعمل بأحكام هذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.

المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.