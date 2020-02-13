لبنان معرَّض للأَخطر! – الياس الديري – النهار

أودُّ أن أبدأ “نهاريات” اليوم بتهنئة صديقي سليم سعاده نائب الكورة، التي كانت خضراء، بالسلامة من أذى للأغبياء، والذين يجهلون من أنت، مثلما يجهلون الدكتور عبدالله سعاده، وحكيمة الشمال الوالدة الفائقة التميُّز في كل زمانها. أما الكورة التي كانت فقد يبس فيها الزمن. ويبست فيها الحياة. وسارت زيتونتها في الدروب القاحلة.

ولا يفوتني أن تسلّم على لسانك الذي يرشُّ جوائزه التأديبية بالجملة. ودائماً في محلها ووقتها. وإن كان الذين يجب أن تصلهم بجمراتها ليسوا في هذا الوارد. ثابر وتابع…









لا يحتاج الوضع اللبناني، بكل كوارثه ومآسيه، الى وصّافين. فصيته بلغ الصين المشغولة، المنهمكة بالبحث عما يليق بعاصفة “كورونا”، كاستقبال يستند الى أسس تبتدع دواءً مطابقاً، قبل الانتشار في بلاد المليار وثلاثمئة وخمسين مليون نسمة.

فكيف بوطن يُدعى لبنان بقي فيه ثلث أبنائه وسكّانه. وهم يعدّون عدّة الالتحاق بمن رحلوا، حالما تعود أموالهم من المنفى؟!

بالنسبة الى قدامى الكار السياسي، والمتعاطين بشؤون لبنان منذ طفولته الاستقلالية، جوابهم على لسانهم: فوتين تبحثين في أمور كثيرة والمطلوب واحد. وبالنسبة الى وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي: أبقاش بدها، قوموا تنبقّ البحصة.

والحقيقة عند النقطة الأساسيّة. والنقطة الأساسيّة تعني أن هذا العهد فشل، لكن تغييره يكون باصطفاف وطني، وابتداءً من كلمة المطران بولس عبد الساتر في عيد مار مارون. والى كلمة الاستاذ دوري شمعون.

مسألة التغيير، على ما يبدو، لا يمكن أن تتحقَّق وتأخذ معها الطبقة السياسيَّة التي يدينها الشارع الا من خلال انتخابات. والانتخابات تحتاج الى قانون حقيقي. والقانون الحقيقي من أين الوصول اليه؟

في كل حال، الوضع اللبناني انكشف من أعلى الى أسفل. وبكل أسباب الانهيار، والفساد، والاستهتار، التي تكشَّفت عبر الاستعراض الافلاسي الشامل، فضلاً عن أسلوب تقتير “الشحادة” الذي زادَ الحالة سوءاً، ووضع فوق دكّة الافلاس شرطوطة “إعاشة”.

ووفق رأي الخبراء لا مجال لإنقاذ لبنان بهذه الأساليب التي لا تختلف عن استبدال اللعب إرضاءً للاطفال. والمسألة ليست مسألة تغيير حكومة ثلاثين بحكومة عشرين. فلبنان سقط مزلَّطاً من كل ما كان يستر عورته. ظهر عارياً. أو هم رغبوا في أن يظهروه هكذا، دفاعاً عما فعلوه.

لبنان في حاجة ماسة وملحَّة، الى من ينقذه. هذه الحكومة، التي لم نعرف بعد خيرها من شرّها، تقول تركيبتها، أو صياغتها إنها ليست هي المنقذ. ولا تستطيع. وليست هذه المهمة لها. لقد جرّبنا جميع الحكومات، وعلى أشكالها وأنواعها، فكانت النتائج عوامل إضافيَّة لتعميق الجرح، وتوسيع نطاق المأزق.

مَنْ منكم لا يعلم أن لبنان معرَّض لكل الاحتمالات، وخصوصاً بعد فضيحة الافلاس، واسلوب المصارف مع المودعين، ونحن لسنا منهم والحمد لله؟

على هذا الأساس يقول أصحاب التجارب إن لبنان معرَّض لكل الاحتمالات، بل لأخطرها.