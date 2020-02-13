الاعتداء على الزميل محمد زبيب بالضرب في الحمرا

تعرّض الزميل محمد زبيب لاعتداء بالضرب من قبل ثلاثة مجهولين مساء أمس في أحد الشوارع المتفرعة من شارع الحمرا في بيروت.

وبحسب صحيفة “الأخبار”، فإنّه بعد انتهاء زبيب من ندوة قدّمها في «B. Hive» في الحمرا بدعوة من النادي العلماني في الجامعة الأميركية في بيروت، انطلق زبيب راجلاً نحو سيارته في أحد المواقف. وما إن دخل الموقف، حتى هاجمه ثلاثة أشخاص، وانهالوا عليه ضرباً باللكمات وبعصا كان يحملها أحدهم.









ووجّه المعتدون شتائم لزبيب، من دون أن يذكروا ما يؤشّر إلى خلفيّتهم. وبعد سقوطه أرضاً، غادر المعتدون إلى جهة مجهولة. ونُقِل الزميل زبيب إلى مستشفى الجامعة الأميركية، حيث خضع لفحوص طبية، قبل أن يغادر قرابة الواحدة فجراً.