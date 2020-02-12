نجوى كرم تدعم حقوق اللبنانيين.. والجيش والقوى الأمنية “خط أحمر”!

في تغريدات متتالية، أبدت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم دعمها للشعب اللبناني الذي انتفض منذ أكتوبر الماضي، مُطالباً بحقوقه، حيث أكّدت بوجوب حصوله عليها، حين كتبت: “لازم نحصل على حقوقنا متل ما لازم”، وشدّدت شمس الأغنية على عدم التعرض لأفراد الجيش والقوى الأمنية الساهرة على حماية البلاد والمتظاهرين ومنع إنفلات الأمن، حيث قالت: “بس ممنوع المَسّ بالقوى الأمنية أو الجيش.. خط أحمر.. هَوْدي أهلنا وإخوتنا وأولادنا”. كما قدّمت شمس الأغنية، التعازي لعائلات شهداء الجيش الذين سقطوا في منطقة “الهرمل”، ومنطقة “الأوزاعي” أول أمس، وكتبت على حسابها في تويتر: “الله يرحم الشهدا ويشفي الجرحى، ويكون معنا ومع بلدنا لبنان”.







