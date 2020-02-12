مسابقة لمدارس تابعة لحزب الله عن قاسم سليماني… وانتقادات على وسائل التواصل: “غسيل دماغ”!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل عن مسابقة مدرسية حول قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، قالوا إنه جرى إطلاقها في مدارس المهدي التابعة لـ”حزب الله”.

وتداول ناشطون أسئلة المسابقة، التي جاء في نصها: “بعد الاستماع جيدا إلى المرسلة المسموعة عن (عابر الأوطان)، أجب عن الأسئلة الآتية (..): من المقصود بعابر الأوطان؟”.









وبحسب الناشطين، فقد ورد ضمن الأسئلة أيضا: “اختر الإجابة الصحيحة، ولد قاسم سليماني في: قم، أم طهران، أم كرمان؟”، مشيرين إلى أسئلة أخرى، وهي: “متى عين قائدا لفيلق الفجر؟ متى منحه الخميني وسام الحرس الثوري؟ متى استشهد بغارة أمريكية؟”.

وجاء في المسابقة أيضا: “حدد صفتين لسليماني، مبديا رأيك بشخصيته، وضع الكلمات المناسبة في الفراغات: لم يعرف عن سليماني ….. خلف مكتب، فدأب على العمل العسكري الميداني طوال ….. عاما، تارة تراه في العراق، وتارة في …. يدك آخر معاقل داعش، وحيثما يمر يحقق ….”.

وأثارت المسابقة حول سليماني انتقادات وردودا لبنانية واسعة، ترصد “عربي21” أبرزها..

مدارس المهدي صار عندها مادة جديدة اسمها غسيل الدماغ pic.twitter.com/tjrRRH80qI — ألين (@Alinemeghaizel1) February 11, 2020

#الحسيني مدراس (حزب الله) تفرض على التلامذة اللبنانيين دراسة سيرة الإرهابي سليماني بدلا من تعريفهم بشخصيات وطنية ساهمت بنهضة لبنان وإستقلاله، وقررت "مدارس المهدي" إمتحان طلّابها بمعلومات عن سليماني بوصفه عابرا للأوطان”

تعبئة خطيرة وتربية مضلل متطرفة لفئة من الفتية لاستخدامها.. — محمد علي الحسيني (@sayidelhusseini) February 10, 2020