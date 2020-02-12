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خلدون الشريف عن جلسة أمس: حائط الذل الذي فصل بين نواب الأمة وناخبيهم!

February 12, 2020

غرد مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الدكتور خلدون الشريف على حسابه الخاص على “تويتر” فكتب: “هي جلسة حائط الذل الذي فصل بين نواب الأمة وناخبيهم. هي جلسة بيان البلادة الخشبي وحضور الحكومة الباهت، وجلسة الإفلاس الحتمي سياسيًا قبل أن يكون ماليًا هي جلسة “مرق لي حتى مرق لك” للشبكة الحاكمة في لبنان من موالاة ومعارضة، وختامها شعر بلا وزن ولا قافية لرئيس حكومة اللا ثقة”.

 

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