منافسة شرسة بين المصممين اللبنانيين والأجانب في حفل توزيع جوائز الأوسكار

منذ تاريخ إطلاق جائزة الأوسكار عام 1927، ينتظر العالم بشغف كبير هذه المناسبة للإضطلاع على ما تتناقله وسائل الاعلام، وما يتصدر منصات التواصل الاجتماعي وصفحات الجرائد والمجلات العالمية من صيحات وتقليعات للموضة والجمال. ومن على هذه المنصة يبدأ التنافس الودي بين دور الأزياء العالمية لإطلاق آخر التقليعات التي تشكل الخطوط العريضة لتوجهات الموضة لسنة كاملة، ان كان من ناحية الأزياء، الشعر، أو حتى الماكياج. ومن هنا ايضاً تبدأ النجمات بالتنافس للظهور في أجمل حلة. وهذا الموسم، وبالرغم من التنافس الشديد، تألقت كل نجمة وتمايلت على طريقتها الخاصة، سانحة الفرصة لعدسات المصورين بالتقاط الصور إرضاء لرغباتها ورغبات جميع النساء في جميع أنحاء العالم، لعرض آخر ما توصلت اليه دور الأزياء من إبداعات فنية في عالمي الأناقة والجمال المشرع على مصرعيه.

بلمسات عربية ولبنانية تألقت العدبد من النجمات ومن بينهن العارضة السابقة لدار “فيكتوريا سيكريت” “كانديس سوانبول” Candice Swanepoel التي اختارت “جامبسوت” Jumpsuit بكتف واحد وزيل طويل من قماش الساتان الناعم باللون الأزرق السماوي من تصميم زهير مراد. وزينت آذانها بأقراط من الماس اختارتها من مجموعة “انابيللا شان” Anabela Chan وسوار من الماس أيضاً من “ماتيا سيللو” Mattia Cielo ونسقت الإطلالة مع حذاء باللون الفضي من “رينيه كاوفيللا” Rene Caovilla.









اختارت الممثلة الكندية “ساندرا أوه”Sandra Oh فستاناً باللون الذهبي مشكوك بحبال من حبات الخرز الناعم باللون الذهبي اللامع. وقد زينت الفستان الأكمام المنفوخة التي تمنح من ترتديها لمسة من الفخامة والرقي. اناقة متناهية اعادتنا بالذاكرة الى أزياء الطبقة الحاكمة أبان العصر الفكتوري . ومن الواضح أن اطلالة ساندرا أوه كانت واحدة من بين اكثر الإطلالات أناقة لدى مرورها على السجادة الحمراء. وقد نجحت ساندرا ياختيارها هذا الفستان من مجموعة ايلي صعب لربيع وصيف 2020.

بإطلالة غلب عليها الطابع الفرعوني اختارت النجمة المصرية يسرا فستاناً باللون الأبيض العاجي من تصميم زهير مراد . تميز الفستان بقصة الكورسيه التي ساعدت في ابراز قوامها النحيل الممشوق. وجاءت الأكمام الطويلة المفتوحة من الداخل التي انسدلت على طول الفستان لتضفي على أناقة يسرا اناقة مضاعفة.

اعتمدت الممثلة الأميركيّة كريستن ويغز” Kristin Wig’s إطلالة لافتة باللون الأحمر حملت توقيع دار”فالنتينو كوتور” Valentino Couture. وقد تزين ثوبها الطويل بكشاكش جانبية وذيل طويل، كما نسّقته مع قفازان من الجلد الأسود.

من بين احمل الفساتين التي تباهت بها جميلات السجادة الحمراء هذا العام فستان المغنيّة “جانيل موناي” Janelle Monae . وقد اختارت للمناسبة ثوباً فضياً برّاقاً حمل توقيع دار “رالف لورين” Ralph Lauren. وقد استغرق تنفيذ هذا الثوب المميز مع غطاء الرأس، أكثر من 600 ساعة من العمل المتواصل. وقد رصع الفستان بحوالي 168 ألف حبة من الكريستال الفاخر.

اطلالة جمعت بين الجرأة والأنوثة اعتمدتها “كريسي تيغن” Chrissy Teigen فستان بلون التركواز الفاتح من قماش الموسلين الناعم اختارته من مجموعة جورج حبيقة ونسقت معه حقيبة كلاتش من نفس اللون وصندل باللون الفضي .

بفكرته الجريئة عملت ” وعد الخطيب” على لفت الأنظار في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020. وقد ساعدتها المصممة “ريم مصري” على ايصال فكرة تقديم الفستان بحرفية عالية وتولت دار عقيل للأزياء مهمة تطريز الفستان بالحروف العربية. «تجرّأنا على الحلم، ولن نندم على الكرامة» وعمدت وعد من خلال هذا الفستان المميز على ايصال رسالة مفادها أن الشعب السوري لم يندم على طلب الحرية والكرامة. ووعد الخطيب كانت قد ترشحت للفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي عن فيلمها «إلى سما» الذي يروي معاناة المرأة السورية في ظل الحرب، وعلى الرغم من أنها لم تفز بالجائزة فإنها قدمت واحداً من أهم الأعمال الوثائقية في تاريخ الثورة السورية.