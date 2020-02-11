الحسيني: كل ما يجري في مجلس النواب غير شرعي

قال رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني إن ما نشهده اليوم في لبنان يعبّر عن خرق كامل للدستور، بدءاً من فقدان السلطة السياسية احترام الناس ومصالحهم، مروراً بمجلس النواب الناتج عن قانون انتخابي غير شرعي وتقسيمي وتفتيتي، ووصولاً الى عقد مجلس النواب جلسة موازنة غير شرعية وجلسة ثقة خلافاً لارادة الشعب وبتجاهلٍ تام لصرخات الناس.

وتابع: “صحيح أن القانون الداخلي يقول بامكان انعقاد جلسة الثقة بـ65 صوتاً، “لكنّ الجدل الدائر حول دستورية بدء رئيس المجلس الجلسة من دون أن يؤمن النصاب هو تفصيلي، لأنه سينفي الأمر، والأصل أن المجلس غير شرعي كونه ناتجاً عن قانون انتخابي مخالف للدستور، وكل ما يدور في أروقته بالتالي غير شرعي”.









وشبّه الحسيني ما يجري بـ”عصابة سطت على مصرف، اتفقت على السرقة واختلفت على تقاسم المنهوبات”.

ورأى أن “الشرعية محصورة اليوم بالثوار، فما نشهده يمثّل أعظم ثورة تدافع عن تطبيق الدستور وتكافح ضد كل ما هو لا شرعي”.

النهار