بري: وصول النواب مؤمّن

يشدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على ما ينقل زوار عين التينة امام من يلتقيه من الفاعليات السياسية والنيابية على تفعيل عمل السلطات الرقابية وفي مقدمها المجلس النيابي الذي سيباشر في مراقبة الحكومة فور نيلها الثقة واخضاعها دوريا لجلسات المساءلة والاستجواب. وهو اذ يشيد بموقف الحراك الوطني الواعي وتبنيه لمطالبه المحقة يرى ان وصول النواب الى ساحة النجمة ومبنى البرلمان غدا وبعد غد لحضور جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة مؤمن بقرار من المجلس الاعلى للدفاع الذي التأم الاسبوع الماضي .

ويرى الرئيس بري بحسب الزوار ان الاهم من الثقة النيابية للحكومة هي ثقة الناس المنتفضين في الشارع والمجتمع الدولي الذي يضع لبنان تحت المراقبة، ومن هنا على مجلس الوزراء ان يباشر بدءا من يوم الخميس المقبل وبعد اول اجتماع يعقده العمل وفق البرنامج المالي والاصلاحي الكامل الذي سيضمنه بيانه الوزاري. علما ان هناك قسما من الحراك والمنتفضين في الساحات والطرقات هو مع اعطاء الحكومة فرصة او مهلة لتنفيذ الوعود التي قطعتها للناس وعلى نفسها من اجل وقف التدهور واستعادة الثقة بلبنان.









ويتابع الزوار ان رئيس المجلس يلفت الى وجود جهات محلية وخارجية تسعى الى هز الاستقرارفي البلاد من اجل مصالح الدول الكبرى، لا سيما ان الوضع في المنطقة عرضة لضغوطات دولية واسرائيلية من اجل تمرير ما سمي بصفقة القرن التي وكما يقول لطالما حذرنا من تداعياتها ودعونا الى ضرورة تحصين لبنان لتمكينه من مواجهة المخططات التي تعد للمنطقة ودولها، تارة تحت عنوان الشرق الاوسط الجديد وطورا باسم صفقة القرن التي لم تخف فيها اسرائيل ابتلاعها التام والكامل لحقوق الفلسطينيين في ارضهم ودولتهم اضافة الى توطينهم حيث هم في دول اللجوء والشتات.

وردا على سؤال يختم الزوار ان رئيس المجلس وفي كلمته امام الاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد يوم السبت الماضي في الاردن ركز على ثابتتين هما الوحدة العربية والمقاومة الكفيلتان وحدهما في استعادة الحقوق. وهو لم يتطرق الى الوضع اللبناني الداخلي باعتبار ان اللبنانيين ادرى في شؤونهم وكيفية معالجتها. لذلك هو مع التبني لمطالب الحراك الحقيقي ومن الداعين الى امهال الحكومة فترة زمنية محددة من اجل تطبيق برنامجها الاصلاحي ووضع البلاد على سكة النهوض ماليا، علما ان الامل في ذلك موجود اذا ما تقرر وقف الكيدية السياسية والعمل كفريق واحد على ركيزة تعاون السلطات وتكاملها.

المركزية