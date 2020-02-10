“الجوكر” بطل الأوسكار.. خواكين فينيكس يفوز بجائزة أفضل ممثل، وفيلم كوري يدخل التاريخ

اخُتتمت مساء الأحد 10 فبراير/شباط 2020 فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ92، على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث فاز خواكين فينيكس، بطل فيلم «Joker»، بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم «Joker».

فينيكس حصل على الجائزة عن أدائه المرعب فى فيلم «Joker» كشخص وحيد منعزل يصبح أحد أشهر أشرار كتب الرسوم المصورة بالعالم «Joker»، وحقق فينيكس فوزه بعد أن رشح لها ثلاث مرات سابقة، ليتوج بذلك موسماً حافلاً بالجوائز حصد فيه كل الجوائز الكبرى عن الدور.









الفيلم الكوري الجنوبي يصنع الحدث

صنع الفيلم الكوري الجنوبي «طفيلي» (parasite) تاريخاً جديداً في جوائز الأوسكار، بعدما فاز بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع الجوائز، الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية، في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، ليصبح أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يحصد اللقب الأرفع بمجال السينما.

حصل الفيلم، الذي يتناول الهوة بين الأغنياء والفقراء في سول الحديثة، على أربع جوائز أوسكار، شملت أفضل مخرج، وأفضل سيناريو لبونغ جون هو، وأفضل فيلم روائي دولي.

طاقم عمل «طفيلي»/رويترز

فيلم «parasite» أول عمل كوري جنوبي يفوز بجائزة أوسكار، يراوح بين التشويق والكوميديا العائلية والسخرية اللاذعة حول التفاوت الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء.

كما فاز الفيلم، العام الماضي، بالسعفة الذهبية لمهرجان «كان»، فضلاً عن مجموعة من الجوائز هذا الموسم، من بينها «غولدن غلوب» و «بافتا». ونال استحساناً كبيراً في صفوف النقاد. وهذه الجائزة الثانية له في الحفل بعد نيله جائزة أفضل سيناريو أصلي.

النجم العالمي براد بيت كان له نصيب من الفوز، حيث حصد جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن فيلم «Once Upon a Time in Hollywood» وذلك بعد منافسة شرسة مع عدد من النجوم، مثل آل باتشينو، وتوم هانكس.

بيت قال في كلمة ألقاها في الحفل: «أنا مصعوق. أنا لا أنظر إلى الماضي عادة، لكن ذلك جعلني أفعل»

الممثل العالمي براد بيت/رويترز

بينما فازت رينيه زيلويغر بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم «جودي» متغلبة على سينثيا إيريفو «هارييت» وسكارليت جوهانسون «ماريدج ستوري» وسارشه رونان «ليتل وومن» وشارليز ثيرون «بومبشل».

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award التي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar، وتقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة، ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم، وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم عام 1927.