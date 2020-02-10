أسود يهاجم المطران عبد الساتر على خلفية عظته

يبدو ان عظة مطران بيروت بولس عبد الساتر التي وضع فيها النقاط على الحروف والتي ضرب فيها على وتر السلطة الحساس عندما ذكرّها بوجع ومطالب الناس التي نزلت الى الشارع منذ 17 تشرين لم تعجب النائب زياد اسود فخرج علينا بتغريدة عبر “تويتر” متوجها فيها للمطران عبد الساتر بالقول:”لستم أنتم من يدعو إلى اي استقالة…تعرفون المؤامرة فاستدركوا”.

وكتب اسود : “سيدي المطران لستم أنتم من يدعو إلى اي استقالة . نحن مختارون من شعب وليس من رعية ولا من مجمع. في عيد مار مارون عظتكم يجب أن تنبثق من قوة مارون ودور ابنائه ولا يخفى عنكم ما هو الدور التاريخي والاحباط اللاحق والعودة إلى الموقع باردة شعبية و ليس بذمية. تعرفون المؤامرة فاستدركوا”.









وتأتي مهاجمة اسود بعد ايام من الكمين الذي نصبه للثوّار على طريق طبرجا اثناء تواجده في احد مطاعم المنطقة والتصرف اللاأخلاقي لمرافقيه بحق إبن مدينة طرابلس، حيث انهالوا عليه بالضرب والتحقير، هذا عدا عن اعمال التكسير التي طالت سيّاراتهم.

Kataeb