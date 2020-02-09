“بول” خامنئي.. علاج للكورونا!

خاص – بيروت أوبزرفر

كشفت مصادر إيرانية مطلعة لبيروت أوبزرفر نقلاً عن أحد الأطباء في الفريق الطبي الإيراني الذي يتولى متابعة الحالة الصحية للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، انه نجح في القضاء على عينة من فيروس الكورونا القاتل بواسطة بضع قطرات من بول خامنئي.









وقال الطبيب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في الوقت الراهن ان فكرة تجربة القضاء على فيروس الكورونا بواسطة قطرات من بول الزعيم الإيراني جاءت بعد أن قرأ تقريراً تاريخياً أشار الى ان الأوروبيين استخدموا بول الأشخاص غير المرضى خلال منتصف القرن الرابع عشر كأحد الادوية المضادة لمرض الطاعون الذي اجتاح أوروبا بين عامي 1347 و1351 وفتك بعشرات الملايين من الأشخاص حينها.

وأضاف الطبيب انه دُهش بعد أن رأى توقف شبه كامل في تكاثر الجراثيم والفيروسات التي تم زراعتها في طبق بتري الذي أضاف اليه قطرات من بول خامنئي، خلافاً للاطباق الاستدلالية الأخرى التي تكاثرت فيها الجراثيم والفيروسات، مشيراً الى انه لا يمكنه في الوقت الراهن تحديد المادة الفعالة التي أدت الى قتل الفيروس وان هناك قدرة الهية عليا لا يمكن ادراكها كامنة وراء الموضوع.