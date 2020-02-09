فيصل الصايغ: لإجراء انتخابات نيابية ثم رئاسية مبكرة تعيد تكوين سلطة تحظى بثقة اللبنانيين

غرد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ عبر “تويتر” بالقول: “كل الأمل أن تتوقف السلطة السياسية بجديّة أمام الصرخة المباشرة والواضحة والمُحقّة التي اطلقها المطران بولس عبدالساتر، والتي تعبّر بصدقٍ عن وجع الأكثرية الساحقة من اللبنانيين الذين ثاروا على تردّي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية، والتي لا يمكن معالجتها من دون استعادة الثقة المفقودة بالسلطة الحاكمة والولوج الى الدولة المدنية..

لذا ربما آن الأوان للعمل على إصدار قانون جديد للانتخابات وإجراء انتخاباتٍ نيابية ثم رئاسية مُبكرة تُعيد تكوين سلطةٍ تحظى بثقة اللبنانيين، وتشكل بداية الإنقاذ المنشود.”







