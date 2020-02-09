معلومات عن سقوط شهيدين للجيش… إطلاق نار خلال توقيف مطلوب في الهرمل

أشارت معلومات إلى استشهاد عنصرين من مخابرات #الجيش وإصابة عدد من العسكريين خلال عملية لتوقيف أحد المطلوبين في #الهرمل البقاعية.

وفي التفاصيل أنّ دورية تابعة لمخابرات الجيش كانت تنفّذ عملية لتوقيف ابرهيم خضر دندش، وهو مطلوب بمذكّرات توقيف عدّة، في منزله في محلّة المعلقة في الهرمل، حيث أطلق والده النار في اتجاه عناصر الدورية، ما أدّى إلى استشهاد عنصرين وإصابة 6 آخرين، وفق المعلومات، كما استدعى ردّاً من عناصر الدورية على مصادر النيران، حيث أردي دندش قتيلاً على الفور.









وكان الجيش نفّذ انتشاراً في محيط مستشفى الهرمل الحكومي حيث نلقت جثة دندش، كما نفّذ طوقاً أمنياً وسيّر دوريات وحواجز طائرة وثابتة في المدينة.

النهار