دياب: لردع كل من تسول له نفسه استهداف هيبة الدولة

دان رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، الاعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني في المشرفة – الهرمل، والذي أدى الى سقوط شهداء وجرحى. وقال: “إن الكمين الذي تعرضت له دورية الجيش اللبناني إنما يستهدف الاستقرار الذي يلعب الجيش اللبناني دورا أساسيا في حمايته”.

وأكد أن “الجيش اللبناني يبقى صمام أمان الوطن، وكل اعتداء عليه هو عدوان على اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم. ولذلك فإن المطلوب في هذه اللحظة الاسراع في توقيف المعتدين والمحرضين لردع كل من تسول له نفسه استهداف هيبة الدولة. رحم الله شهداء الجيش وندعو للجرحى بالشفاء العاجل”.









وكانت قيادة الجيش قد أعلنت في بيان أنّه “أثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة سيارة مسروقة في محلة المشرفة – الهرمل، تعرضت لكمين وإطلاق نار ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة ثلاثة بجروح ومقتل أحد مطلقي النار وتوقيف سائق السيارة”.