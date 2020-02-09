أحمد الحريري: الحريرية مستمرة.. “يخيطوا بغير هالمسلة”

أكد الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، في حديث إلى قناة “الجديد”، أن “الدعوة مفتوحة لكل المحبين، للمشاركة في إحياء الذكرى الـ15 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، في بيت الوسط”، معلنا أن “نقل الاحتفال إلى بيت الوسط رسالة لكل من يقول إن الحريرية السياسية انتهت، وبيتها أقفل. الحريرية مستمرة، وبيتها مفتوح لكل الناس، وهو بيت الناس الذين أحبوا رفيق الحريري، ولا يزالون”.

وذكر أن “خطاب الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط، سيكون خطابا مفصليا، واضح الرسائل، ومختلفاً عن كل الخطابات السابقة، ولا سيما بعد مرحلة التسوية، وسيتضمن مقاربة نقدية، تشكل بداية المصارحة مع ناسنا، الذين كان لديهم الكثير من الاعتراضات على مواقفنا السياسية، في المرحلة الماضية”.









وردا على سؤال عن “الحملات” التي تتناول علاقته بالرئيس الحريري ودوره في التيار، علق قائلا: “يخيطوا بغير هالمسلة، ما يجمعنا بالرئيس الحريري، أكثر من علاقة القرابة والعائلة، فنحن خلف قيادته في المركب نفسه، ولا يمكن لأن نقفز منه كغيرنا”.

وعن “إعادة هيكلة تيار المستقبل”، كشف أن “تيار المستقبل بقيادة الرئيس سعد الحريري، في مراجعة داخلية، تشمل كل هيكليته التنظيمية، لا سيما وأنه دخل في سنة التحضير لمؤتمره العام الثالث، وهذه المراجعة لا ترتبط بأشخاص، بل بآليات العمل، وكيفية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب”.