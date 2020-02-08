ترامب يدافع عن قراره إقالة مسؤولَيْن شهدا ضدّه في إجراءات محاكمته

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت عن قراره إقالة ضابط في الجيش الأمريكي كان قد شهد ضده في التحقيق الذي أجراه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزل سيد البيت الأبيض.

وأقال ترامب اللفتاننت كولونيل في الجيش الأمريكي ألكسندر فيندمان، الخبير في شؤون أوكرانيا، من مجلس الأمن القومي ومقره البيت الأبيض.









ووصف محامي فيندمان الإقالة بأنها عمل انتقامي أقدم عليه الرئيس بعد يومين من تبرئته في مجلس الشيوخ من التّهمتين اللتين وجّههما إليه مجلس النواب.

وكان فيندمان حاضرا خلال المحادثة الهاتفية الشهيرة التي طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي فتح تحقيق بحق أحد أبرز المرشحين الديموقراطيين للرئاسة جو بايدن.

واعتبر النواب الديموقراطيون الذي قرروا أن يوجّهوا لترامب تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، أن المحادثة الهاتفية تندرج في إطار جهود منسّقة لإكراه حليف ضعيف يخوض حربا مع روسيا على مساعدة الرئيس الأميركي في التلاعب بالانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وفي شهادته التي أدلى بها أمام مجلس النواب الذي استدعاه للتحقيق، قال فيندمان المولود في أوكرانيا والحائز وسام “القلب البنفسجي” لإصابته بجروح في العراق إن ترامب تصرّف بشكل “غير لائق”.

وكانت شهادة فيندمان أساسية لتوجيه الاتهام لترامب.

لكن ترامب أطلق السبت مجموعة تغريدات جاء فيها أن “شبكتي الأخبار المضللة “سي إن إن” و”ام اس دي إن سي”، تتحدثان عن اللفتاننت كولونيل فيندمان كما لو أنه يجب أن اعتبره (شخصا) رائعا”، في إشارة على يبدو لشبكة “ام اس ان بي سي”.

وتابع ترامب “في الواقع أنا لا أعرفه، ولم أتحدث إليه يوما، ولم ألتقه ، لكنه كان كثير التمرّد، وقدّم تقارير غير صحيحة عن اتصالاتي “المثالية”.

وقال محاميه ديفيد بريسمان إن موكله “تمّت مرافقته إلى خارج البيت الأبيض الذي خدم فيه بلده ورئيسه بإخلاص”.

وتابع أن “الحقيقة كلّفت اللفتاننت كولونيل ألكسندر فيندمان عمله وحياته المهنية وخصوصيته”، مضيفا “حتى عندما كان يخدم بلاده كان عرضة للمخاطر”.

وقال المحامي “إزاء الصمت والخضوع والتواطؤ قرر أقوى رجل في العالم أن ينتقم”.