فارس سعيد عن خطوة تيار المستقبل: مبادرة سياسيّة غبيّة

غرّد النائب السابق فارس سعيد عن احتفال تيار المستقبل في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط: “دعوة تيار المستقبل الرئيس عون لحضور مناسبة ١٤ شباط دعوة في قمّة التهذيب الاجتماعي ولكنها مبادرة سياسيّة غبيّة الاّ اذا قرّر الرئيس الحريري مهادنة الجميع لأسباب أجهلها “.

وردّ عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل جورج بكاسيني في تغريدة على النائب السابق فارس سعيد وأكد ان “الرئيس عون غير مدعو، أما قمة الغباء السياسي فبناء مواقف على تخيلات أو معلومات مغلوطة من دون التأكد منها. إلا اذا كان هناك من يركب أفلامًا منذ سنوات لأسباب نجهلها. والنتيجة أننا وهو والبلد هنا”..