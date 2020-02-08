“حزب الله يهوّل”.. الحاج حسن: البديل عن الحكومة هو الفوضى

أكد أنّ النائب حسين الحاج حسن أنّ هناك اعتراضات واسعة على إعطاء الحكومة الثقة يوم الثلاثاء من الشركاء في الحكومات السابقة، وهناك اعتراضات في الشارع، فالحكومة ببيانها الوزاري وبعد سنوات طويلة من الأخطاء السياسية والهدر والفساد والافساد، نحن امام حكومة من الأخصائيين وأمام بين وزاري، يتوجب على الجميع إعطاء فرصة وفسحة من الوقت لتطبيق ببيانها الوزاري والمشاريع قيد التنفيذ.

وسأل الحاج جيم عن بديل الحكومة وقال “علينا أن نعطيها فسحة من الوقت، فالبديل هو الفوضى لأننا نمرّ في ظرف استثنائي ودقيق بعد سنوات من الفوضى الخاطئة ونهب المال العام.









وأضاف: “اليوم تأتي الحكومة للتحميل المسؤولية بأن تعمل على تحقيق مطالب الحراك والكثير من المطالب السياسية والاقتصادية ومحاربة الفساد وفق برامج ومواقيت”.

وطالب الحاج حسن باعطاء الحكومة فرصة من الوقت والدعم كي تنفذ برنامجها الوزاري بعدما اوصلتنا الحكومات المتعاقبة الى هذا الوضع الذي نحن فيه.

ورأى ان أميركا لها دور في الوضع الاقتصادي الذي نحن فيه من أجل صفقة العار التي يرفضها الشعب الفلسطيني.

وقال إنّ صفقة القرن ولدت ميتة ومبنية على خيالات واوهام وخلل من بعض الدول العربية، مشددا على ارادة المقاومة، وقال لدينا الكثير من الامكانيات كي نسقط المؤامرة كما اسقطنا من قبلها العديد من المؤامرات”.