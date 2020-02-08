توقيف مرافق أسود يُغضب باسيل: “يروحوا يوقّفوا اللي حرقوا مكاتبنا”

على صعيد ملف الاحتقان المحتدم بين “التيار الوطني الحر” والثوار لا سيما الطرابلسيين منهم، سيّما على خلفية الإشكالات المتنقلة بين مرافقي عضو التيار النائب زياد أسود والمتظاهرين والتي لم تخلُ من نكء العصبيات الطائفية والمناطقية، فقد كشفت مصادر وثيقة الصلة برئيس “التيار الوطني” جبران باسيل لـ”نداء الوطن” أنه أبدى خلال الساعات الأخيرة غضباً عارماً، جراء توقيف مرافق أسود الذي اعتدى على أحد المواطنين الطرابلسيين في منطقة المعاملتين، ونقلت عن باسيل قوله: “يروحوا يوقفوا اللي حرقوا مكاتب التيار”.

نداء الوطن