قاسم: ”حزب الله” سيعطي الثقة للحكومة لأنها تستحق الفرصة

أكد نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم في حفل التكليف السنوي الذي أقامته “المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم” وجمعية “إمداد الإمام الخميني” في قاعة السيد محمد باقر الصدر في الحدت، أن “صفقة القرن ولدت ميتة لا قابلية لها للحياة، وإذا كنا نصرخ لمواجهتها لنخفف ونمنع نتائج آثارها السلبية على المستوى الثقافي والفكري، وإلا على المستوى العملي لا يوجد طرف آخر موافق على هذه الصفقة حتى تكون قابلة للحياة، وفي رأينا أن المقاومة هي الحل، وإن شاء الله ستكون كذلك دائماً وبعض الإشارات ااتي صدرت من داخل فلسطين في الدهس والقتل ضد الصهاينة مؤشر على الاتجاه الصحيح للمواجهة”.

وقال: “أما في لبنان، فقد أنجزت الحكومة بيانها الوزاري بعملٍ مكثف ولقاءات طويلة، وفي رأينا البيان الوزاري هو خارطة طريق ملائمة تماماً لمشروع الإنقاذ الذي يجب أن تعمل عليه الحكومة، حزب الله سيعطي الثقة لهذه الحكومة لأنها تستحق الفرصة، ففيها الكفاءات ولديها تطلعات، ونعلم تماماً أن ثلاثين سنة من الانحدار والأزمات التي انفجرت اليوم لا يمكن أن تعالج خلال أيام أو أسابيع، لذا علينا أن ننتظر ونعطي الفرصة للحكومة، ونطلب منها أن تكتب وتشرع الخطط والمشاريع والانجازات التي تهتم بشكل أساس بالوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي، ليرى الناس بعض الانجازات كمقدمة في اتجاه رؤية استراتيجية في هذا البلد”.