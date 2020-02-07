الراعي: الانقسام السياسي بين المسؤولين سبب الازمات

أكد البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الكلمة التي القاها في بداية صلاة مسبحة الوردية من كنيسة مار مارون في المعهد الحبري الماروني، انه “لا يمكن ان نستمر في لبنان على الخلافات بين بعضنا البعض خصوصا واننا نعيش في هذه الايام وضعا خطيرا جدا”.

وقال: “على جميع القوى اللبنانية أن تتضافر وتتعاون مع بعضها البعض من اجل المحافظة على وحدتنا الداخلية والسلم والامن، وتوحيد الكلمة والعمل سويا بروح المسؤولية للنهوض بوطننا من ازماته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة. ان الاساسي لهذه الازمات هو الانقسام السياسي القائم بين المسؤولين عندنا”.









أضاف: “لا يمكن ان نكون نعيش في هذه الايام المئوية الاولى لولادة لبنان الكبير ونحن منقسمون على بعضنا البعض، لاننا بذلك نهدم هذا الوطن العظيم الذي قال عنه قداسة البابا الراحل بأنه اكبر من بلد انه رسالة للشرق والغرب”.

وحيا “الحراك المدني وكل السياسيين والعاملين في سبيل لبنان”، مؤكدا انه “لا يمكن الاستغناء عن احد من اجل قيامة هذا الوطن”.

وختم داعيا الى “الصلاة من اجل قداسة البابا فرنسيس الاول الذي يحمل لبنان في قلبه وعقله، ولكي يساعده الله في كل ما يقوم به في سبيل الكنيسة في بلدان الشرق الاوسط، ومن اجل السلام وحقوق الانسان”.