بلا قلب ولا دماغ ولا يموت.. حقائق غريبة عن قنديل البحر

لا تعاني الأرض نقصاً في الحيوانات الغريبة، ولا ينبغي أن تفاجأ بأن الغالبية العظمى من الكائنات الغريبة توجد تحت الماء. ولعل أغرب هذه الكائنات قنديل البحر.

نتعرف في هذا التقرير على بعض الحقائق الغريبة عن قنديل البحر؛ أحد المخلوقات الرخوية التي تجوب مياه المحيطات بلا قلب ولا عقل!

قناديل البحر لا تتبع الأسماك، فهي حيوانات بَحرية من الرخويات تتبع شعبة اللاسعات، لها قوام هلامي وأطراف طويلة تسمى لوامس.

وتتميز قناديل البحر بأن أجسادها مصنوعة أساساً من الماء، حيث يمثل الماء 95% منها، من دون عظام على الإطلاق.

ومن أكثر ما يميزها أيضاً وجود اللوامس، رغم أن جميع الأنواع لا تملكها. يمكن أن يستخدم قنديل البحر المجسّات في التقاط الطعام، والدفاع عن النفس.

عديد من قناديل البحر لديها أجهزة تلألؤ بيولوجي، ينبعث منها الضوء. يساعد هذا الضوء بعدة طرق، مثل جذب الفرائس أو تشتيت انتباه الحيوانات المفترسة.

تتميز أغلب الكائنات الحية الموجودة في أعماق كبيرة من مياه البحار والمحيطات بالتلألؤ البيولوجي، وهو الضوء الناتج عن عملية كيميائية داخل جسم الكائن الحي.

يحدث التوهج عندما تتفاعل مادة تسمى لوسيفيرين مع الأكسجين بمساعدة إنزيم لوسيفيراز، فتنطلق الطاقة، وينبعث الضوء.

وتنتج بعض الكائنات مادة اللوسيفيرين ذاتياً، في حين يكتسبها البعض من خلال النظام الغذائي، وتنتمي أغلب قناديل البحر إلى الفئة الثانية.

إذا انشطر قنديل البحر إلى قسمين، فيمكن أن تتجدد قِطعه المنفصلة لتكوّن كائنين جديدين. وبالمثل، إذا أصيب أحد قناديل البحر، فقد يستنسخ نفسه.

أما تكاثر قناديل البحر فينطوي على عدة مراحل مختلفة. إذ يمكنها التكاثر الجنسي عن طريق إطلاق الحيوانات المنوية والبيض في الماء.

في هذه المرحلة اليرقية من حياة قنديل البحر، يتمسك الكائن بأسفل صخرة ملساء، وينمو إلى مرحلة أخرى من حياة قنديل البحر، وهو البوليب الذي يشبه شقائق النعمان المصغرة.

خلال هذه المرحلة، التي يمكن أن تستمر عدة أشهر أو سنوات، يحدث التكاثر اللاجنسي، وفيها يحدث الاستنساخ أو التبرعم لتنشأ مرحلة حياتية جديدة تسمى إيفيرا.

يمكن أن يعكس أحد أنواع قناديل البحر شيخوخته ليعود بحياته إلى الوراء، أي إلى مرحلة حياتية أخرى، ومن هنا اكتسب لقب قنديل البحر الخالد.

فهذا الكائن يُفقس ثم يكبر حتى يصل للنضوج الكامل مثل كل الكائنات، ولكن بدلاً من أن يمر بعد مرحلة الشباب والكهولة بمرحلة الشيخوخة التي يحدث بها الهدم ثم الموت، يعيد ذلك الكائن نفسه إلى مرحلة الطفولة مرة أخرى ويعود سليلة، ليبدأ دورة حياة جديدة بالجسد نفسه.

