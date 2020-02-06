تركمانستان تطلب من موظّفي الدولة صبغ شعرهم باللون “الرمادي” حتى يصبح بنفس لون شيبة شعر الرئيس!

طالبت السلطات في دولة تركمانستان، من موظّفي الدولة، الذين تخطّوا سنّ الـ40، بصبغ شعرهم باللون الرمادي حتى يصبح بنفس لون شيب شعر رئيس الجمهورية، غوربانغولي بيردي محمدوف، بعد توقفه عن صبغ شعره باللون الأسود.

ويذكر أنّ العاملين في المدارس والمستشفيات ممنوعون من صبغة الشعر، أمّا العاملون ببقية المؤسسات الحكومية، فيتعيّن عليهم صبغ شعرهم باللون “الرمادي”، حتى يتناسب مع شيبة رئيس الجمهورية.









وقال موقع «روسيا اليوم» الذي نقل الخبر إنه في حال قام الرئيس بزيارة إحدى المناطق، فلا بد وأن يرى موظفين شيباً فقط.

وكانت مؤسسات الدولة، بما فيها المدارس والمستشفيات والوزارات قد اضطرت في عام 2019 إلى طباعة صورة جديدة لبيردي محمدوف وهو بالشعر الرمادي، بعدما زحفت الشيب إلى شعره الأسود في الأصل. وقد أخفى الرئيس شعره الأشيب بالصبغة، وهو ما يطلبه من موظفيه الآن.

وكان الرئيس السابق لتركمانستان صابر مراد نيازوف اتخذ العديد من القرارات الغريبة من بينها إعادة تسمية أيام الأسبوع حسب أسماء أفراد أسرته. وفي عام 2007، تولى بيردي محمدوف، طبيب الأسنان السابق لنيازوف السلطة.

ومن قرارات الرئيس نيازوف الغريبة حظر التدخين في الأماكن العامة لأنه كان يحاول الإقلاع عن التدخين. ومن القوانين التي فرضها وما زالت سارية، منع السيارات السوداء لصالح السيارات البيضاء لأن اللون الأبيض يجلب الحظ السعيد.