توضيح من مصرف سوسيته جنرال بعد انتشار صورة عن طلب قدمّه اللواء عباس ابراهيم

بعدما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر تقديم طلب من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى مصرف SGBL للسماح لشخص من قبله بسحب الرصيد المتبقي من حسابه لدى المصرف، أصدرت إدارة المصرف البيان التالي:

“يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عن كتاب موجه من احد عملاء المصرف يطلب فيه سحب حسابه المودع لدينا بكامله ولم يتطرّق إلى اي سحب نقدي. ان كشف هذا المستند هو عملية خرق للسرية المصرفية وان ادارة المصرف تقوم بالتحقيقات اللازمة لمعرفة مصدر التسريب لاتخاذ الاجراءات المسلكية والقانونية بحقّ من قام بهذا العمل”.









واضاف البيان انه من حقّ العميل ان يطلب من مصرفه اقفال حسابه بحيث يتوّجب على المصرف اصدار شك مصرفي برصيد الحساب الامر الذي بتناسب مع الاجراءات الاستثنائية المطبّقة حالياً في هذه الظروف”.

وتمنت ادارة المصرف “من وسائل الاعلام وقف استغلال هذا الامر الذي لا يخالف القوانين والانظمة المصرفية والعلاقة التعاقدية بين المصرف وعملائه”.