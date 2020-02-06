هل ستتزوج يارا من فيليب زيادة الذي رشح اسمه ليكون وزيرا للطاقة؟

نشرت الصحافية اللبنانية هنادي عيسى تغريدة، حول نية الفنانة يارا الزواج مدنيا من رجل الأعمال اللبناني فيليب زيادة، هذا الأسبوع في الولايات المتحدة.

وقالت الصحافية عيسى في تغريدتها على تويتر: “معلومات عن زواج الفنانة يارا ورجل الأعمال فيليب زيادة سيتم هذا الأسبوع في أميركا، وسيكون زواجا مدنيا بعيدا من الإعلام”.









وأثار هذا الخبر حالة من الجدل، وانهالت التعليقات المتضاربة حول صحته، فالبعض أكد أن المعلومات خاطئة، وأن يارا ستعلن زواجها في حال حدوثه.

بينما أشار آخرون إلى صحة الأخبار، مؤكدين أن يارا ستتزوج فعلا من فيليب زيادة، إلا أنها لم تعلن الخبر الآن، بسبب “الفضيحة” التي طالت رجل الأعمال مؤخرا، وذلك بعد ترشح اسمه ليكون وزيرا للطاقة في الحكومة الجديدة.