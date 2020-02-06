حسن خليل يدق ناقوس الخطر: سوسيته جنرال فرنسا اعتبرت حصتها ١٥٨مليون يورو من البنك اللبناني مقيمة بصفر!!

كشف الخبير المالي د حسن خليل في تغريدة له على حسابه على تويتر أن ادارة مصرف سوسيته جنرال فرنسا قررت اعتبار حصتها ١٥٨مليون يورو والبالغة 16٪ من البنك اللبناني مقيمة بصفر. ومازال البعض في لبنان يبشرون بسلامة القطاع المصرفي. كفاكم كذب. واجهوا الناس والواقع، والفوا خلية او اعلان حالة طوارئ

قررت ادارة سوسيته جنرال فرنسا اعتبار حصتها ١٥٨مليون يورو والبالغة 16٪ من البنك اللبناني مقيمة بصفر. ومازال البعض في لبنان يبشرون بسلامة القطاع المصرفي. كفاكم كذب. واجهوا الناس والواقع، والفوا خلية او اعلان حالة طوارئ

(وهناك من يصر على دفع الاستحقاق في اذار للخارج فقط.)





— hassan khalil (@khalilhassan54) February 6, 2020