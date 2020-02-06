عطالله “ينبش القبور” مهاجماً جنبلاط: لو فكر بالأمر منذ عقود من الزمن لما كنّا تهجرنا من قرانا وأرضنا

غرّد الوزير السابق غسان عطالله عبر “تويتر” وقال: “أعجبني كيف أن حس البيك المرهف ينبذ الفتنة ويخاف على السلم الأهلي لكنه لو فكر بالأمر منذ عقود من الزمن لما كنّا تهجرنا من قرانا وأرضنا مع أهلنا وجيراننا وإخواننا في الوطن… وهذا الأمر ليس نبشاً للقبور فمنذ أشهر قليلة ذكّرنا به في قبرشمون… غريب كيف يرى البعض العيوب من منظار واحد”.

أعجبني كيف أن حس البيك المرهف ينبذ الفتنة ويخاف على السلم الأهلي لكنه لو فكر بالأمر منذ عقود من الزمن لما كنّا تهجرنا من قرانا وأرضنا مع أهلنا وجيراننا وإخواننا في الوطن… وهذا الأمر ليس نبشاً للقبور فمنذ أشهر قليلة ذكّرنا به في قبرشمون… غريب كيف يرى البعض العيوب من منظار واحد





— Ghassan Atallah (@ghassan_atallah) February 6, 2020