حتي يرد على هجوم جنبلاط

رد وزير الخارجية ناصيف حتي على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط من دون أن يسميه ناشرا عبر “تويتر” دراسة لوزارة المال بالتعاون مع “UNDP ” ما بين 2011 و2018 عن تأثير النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني.

وكان جنبلاط قد توجه بانتقاد لاذع للوزير حتي مغردا عبر صفحته على تويتر: “يبدو ان وزير الخرجية الجديد السيد ناصيف حتي يحب تفجير قنابل صوتية كبيرة كي يوازي سلفه في ادعاءات المبالغة كي لا اقول العنصرية المعروفة. الأفضل يا معالي الوزير تدقيق الأرقام وربما استبدال منصب الخارجية بالكهرباء”.