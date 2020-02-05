طالب لبناني قادم من الصين في العزل الاحترازي… هل سجّلت أول حالة كورونا في لبنان؟

محمد نضال قانصو – والدته فايزه- مواليد ١٩٩٥ – لبناني من كفرمان/الجنوب، كان الإسم الأكثر انتشاراً طوال بعد ظهر اليوم بعدما سرّب خبر عن إصابته بفيروس #كورونا، إذ تم نقله عبر الصليب الاحمر اللبناني من معبر المصنع الحدودي إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي ووضعه تحت المراقبة.

وكان قانصو حضر من منطقة #ووهان الصينية عبر مطار دمشق، ونقل بواسطة الهلال الأحمر السوري إلى الحدود حيث تسلّمه الصليب الأحمر اللبناني الذي اتخذ كل إجراءات العزل خلال نقله إلى بيروت.









وعلمت “النهار” من مصادر في المستشفى أنّ قانصو غير مصاب ولم تظهر عليه أيّ عوارض، لكنّه سيخضع للمراقبة. وأنّ مندوباً لوزارة الصحة قصد المستشفى للوقوف على الحالة ومتابعتها. وأكدت أنّ الإجراءات التي اتّخذت احتياطية وأنّ الوزارة ستوافي اللبنانيين بكلّ جديد في هذا الملف، وأن لا إصابات مسجّلة في لبنان حتى الساعة.

وصول الطالب اللبناني الى مستشفى رفيق الحريري القادم من الصين..

وهو الآن في غرفة العزل احترازيا لمراقبته خلال هذه الفترة رغم حالته الصحية الجيدة..

وانه لا يعاني من أي عوارض..

وعائلته بجانبه ويحظى بكامل الاهتمام والرعاية اللازمة.. pic.twitter.com/L4UTGVNhoj — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) February 5, 2020

من جهته، نشر وزير الصحة حمد حسن عبر حسابه في “تويتر” صورة للطالب قانصو في غرفة العزل الاحترازي في المستشفى “لمراقبته خلال هذه الفترة رغم حالته الصحية الجيدة”، مؤكداً أنّه “لا يعاني من أي عوارض”.

كما غرّد قائلاً: “كل ما ينشر عن أنّ هناك إصابة لبناني بفيروس الكورونا هو غير صحيح. وبالنسبة للطالب اللبناني القادم من الصين بصحة جيدة. وأرجو توخّي الحذر في نشر أي خبر عن الموضوع”.

المصدر: “النهار”