خامنئي: صفقة القرن “خطوة حمقاء” ستموت قبل أن يموت ترامب

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الأربعاء، إن خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وتُعرف باسم “صفقة القرن” ستموت قبل أن يموت ترامب.

وجاء في سلسلة تغريدات على الحساب الرسمي لخامنئي على تويتر: “مؤامرة ’صفقة القرن’ الأمريكية ستموت قبل أن يموت ترامب”.









وتابع: “لا تنظروا إلى وجود قلة من الرؤساء العرب الخونة الداعمين لصفقة القرن. إنهم يفتقرون إلى الكفاءة ولا يحظون بالاحترام في بلدانهم”.

وفي السياق، قال خامنئي في كلمة نشرها موقعه الإلكتروني: “نعتقد أن المنظمات الفلسطينية المسلحة ستقف وتواصل المقاومة، وترى الجمهورية الإسلامية أن من واجبها دعم الجماعات الفلسطينية”.

وأضاف: “لذلك ستدعمها كيفما أمكن وبقدر المستطاع، وهذا الدعم يأتي بناء على رغبة النظام الإسلامي والأمة الإيرانية”.