إسطنبول: طائرة تنشطر إلى قسمين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها وإصابة العشرات

خرجت طائرة ركاب تركية عن مسارها أثناء هبوطها في مطار صبيحة غوكشن في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول، ما أسفر عن إصابة 21 شخصا كانوا على متنها.

وذكر مراسل الأناضول، الأربعاء، أن الطائرة التابعة لشركة خاصة قادمة من ولاية إزمير(غرب).

وأضاف أن عدد من الفرق الطبية والإطفاء هرعت إلى المطار.

وأوضح أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الناتج في الطائرة، فيما تواصل فرق الإنقاذ إجلاء المسافرين.

وعلم المراسل أن الطائرة انشطرت إلى ثلاثة أجزاء.

بدوره، أشار وزير النقل والبنى التحتية جاهد طورهان، إلى وقوع إصابات دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وأضاف طورهان، في تصريح صحافي، أن عدد ركاب الطائرة 177 شخصا، منهم 6 من طاقم الطائرة.

ولفت الوزير أن الحادث وقع في تمام الساعة 18.40 بالتوقيت المحلي (15:40 ت.غ)، نتيجة لهبوطها بشدة ما أدى إلى انشطارها لأجزاء.

وأشار إلى توجه 32 سيارة إسعاف لمكان الحادث.

من جهته، قال والي إسطنبول علي يرلي قايا، في تغريدة عبر “تويتر”، إن الفرق الطبية أسعفت 21 جريحا إلى المستشفى.

وعلى صعيد متصل، فتحت النيابة العامة تحقيقا حول الحادث.

UPDATE: Turkish Transport Minister Cahit Turhan announced that there was no loss of life in the plane crash in Sabiha Gokcen.#sabihagökçen #Turkey pic.twitter.com/tazBToJ1k6

— Xhildinho Z (@xhildinho) February 5, 2020