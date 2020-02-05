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يعقوبيان لبري: شكراً على المعلومة لكنها ناقصة، هل لهؤلاء اسماء؟

February 5, 2020

غردت النائبة بولا يعقوبيان عبر حسابها على “تويتر” بالقول: “الرئيس نبيه بري : ” خمسة مصارف تأكدنا ان اصحابها حوّلت اموالها الشخصية الى الخارج وتُقدَّر بمليارين و٣٠٠ مليون دولار ” .

واضافت يعقوبيان: “شكرًا دولة الرئيس على المعلومة ، لكنها ناقصة ! هل لهؤلاء اسماء ؟”.




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