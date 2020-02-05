يعقوبيان لبري: شكراً على المعلومة لكنها ناقصة، هل لهؤلاء اسماء؟

غردت النائبة بولا يعقوبيان عبر حسابها على “تويتر” بالقول: “الرئيس نبيه بري : ” خمسة مصارف تأكدنا ان اصحابها حوّلت اموالها الشخصية الى الخارج وتُقدَّر بمليارين و٣٠٠ مليون دولار ” .
واضافت يعقوبيان: “شكرًا دولة الرئيس على المعلومة ، لكنها ناقصة ! هل لهؤلاء اسماء ؟”.
الرئيس نبيه بري : " خمسة مصارف تأكدنا ان اصحابها حوّلت اموالها الشخصية الى الخارج وتُقدَّر بمليارين و٣٠٠ مليون دولار " .
شكرًا دولة الرئيس على المعلومة ، لكنها ناقصة ! هل لهؤلاء اسماء ؟
— بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) February 5, 2020