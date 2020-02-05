بري: 5 مصارف تأكدنا أن أصحابها حوّلوا أموالهم الشخصية الى الخارج وتقدر بمليارين و300 مليون دولار

اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن دقة الظروف الراهنة لا تحتمل جلد الناس والوطن المؤسسات، وقال بحسب ما نقل عنه النائب علي بزي بعد لقاء الاربعاء: “اننا أمام فرصة حقيقية للانقاذ فاما ان نتلقفها فننجح أو ننكفئ عنها فننفصل”.

واستغرب بري ما نسب في البيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق وسأل لماذا لا تتم معالجة هذا الملف في لبنان على غرار معالجته في مدينة زحلة؟”.









وقال بري: “خمسة مصارف تأكدنا أن أصحابها حوّلوا أموالهم الشخصية الى الخارج وتقدر بمليارين و300 مليون دولار”.

وأشار إلى أنّ “جلسة مناقشة البيان الوزاري على الارجح أن تعقد ابتداء من الثلثاء المقبل في حال إحالة البيان الى المجلس النيابي كحد أقصى يوم الجمعة”.