رشيدة طليب ترتدي الثوب الفلسطيني احتجاجاً على خطاب ترامب في الكونغرس

عبرت البرلمانية رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان) عن احتجاجها على خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن “حالة الاتحاد” بأسلوب يتميز بالاناقة والوطنية حيث ارتدت ثوباً فلسطينياً مطرزاً أبيض اللون في قاعة الكونغرس.

وأكدت طليب، وهي من أصل فلسطيني، في تغريدة نشرتها على تويتر أنه ” ليس هناك وسيلة صحيحة أوخاطئة للاحتجاج”.









وقالت طليب :” أنضم لاخواتي اللواتي اخترن ارتداء اللون الأبيض في الكونغرس، عبر ارتداء الثوب الفلسطيني الأبيض كوسيلة للاحتجاج على هذا الرئيس، الذي تعرض للإقالة.

وقاطع ما لايقل عن 10 من الديمقراطيين في مجلس النواب خطاب حالة الاتحاد، عشية تصويت مجلس الشيوخ المتوقع بتبرئته في محاكمة العزل.

ومن بين هؤلاء النواب: آل غرين (تكساس)، إليكسانريا أوكاسيو كورترز (نيويورك)، آيان بريسلي (ماساشوستس)، ماكسين ووترز (كاليفورنيا)، بيني تومبسون (ماساشوستس) وهانك جونسون (جورجيا).