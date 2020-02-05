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مجموعة من الثوار ترصد النائب زياد اسود في مطعم في انطلياس… هذا ما حصل

February 5, 2020

طوقت مجموعة من الناشطين في الحراك النائب زياد اسود لدى رصده في مطعم الديوان.

وقد حاول الناشطون الدخول الى المطعم مطالبين اسود بالخروج من المكان، وقد تطور الامر الى تضارب بالايدي بين الناشطين ومناصرين لأسود .




وفي السياق لفتت مراسلة “الجديد” راشيل كرم الى ان الاشكال وقع قرابة التاسعة والنصف مساء وقد غادر الثوار المكان فيما تجمع عدد من المناصرين للتيار الوطني الحر امام المطعم حيث انضم النائبان ايدي معلوف والياس بوصعب لأسود داخل المطعم.

كما حضرت الى المكان قوة من الجيش بعد وقوع الاشكال.

 

 

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