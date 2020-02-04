اخلاء ربيع الزين بكفالة 500 الف ليرة

صادقت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان على قرار قاضي التحقيق بسام الحاج بإخلاء الموقوف ربيع الزين بكفالة 500 الف ليرة.

وكانت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قد استأنفت قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج بتخلية الموقوف ربيع الزين وأبقته موقوفا. وأحالت الملف الى الهيئة الإتهامية في جبل لبنان للبت بطلب التخلية.









وعلى الأثر نفذ الثوار أمام سراي طرابلس وقفة تضامنية مع الزين احتجاجًا على استمرار توقيفه.

وقطع محتجون اوتوستراد الميناء – شكا امام “كاليري فري” بالاطارات المشتعلة، تضامنا مع الزين، وحضرت إلى المكان وحدة من الجيش.

كما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن تجمع عدد من أصدقاء الزين امام قصر العدل في بعبدا، بانتظار تخليته، بعدما صادقت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان على قرار قاضي التحقيق بسام الحاج بتخليته بكفالة وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة حول قصر العدل.

وافيد مساء عن إعادة فتح معظم الطرقات التي قطعها الثوار في طرابلس فور اعلان إطلاق سراح الناشط ربيع الزين