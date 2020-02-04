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تفاهم بين نقيب الصيارفة وسلامة حول “سعر الدولار”: “لا يزال في طور التجربة”

February 4, 2020

استقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السراي الحكومي نقيب الصيارفة في لبنان محمود مراد على رأس وفد من النقابة.

وقال مراد بعد اللقاء: “وضعناه في الأجواء التي نعاني منها ودور النقابة مع الجهات الرسمية أكان مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة او مع الجهات القضائية وان شاء الله نشهد قريبا امورا اقتصادية جيدة”.




وأضاف، رداً على سؤال حول تحديد سعر صرف الدولار بألفي ليرة وعدم الالتزام به، قال: “نحن تفاهمنا مع الحاكم بأن يحدد سعر شراء الدولار بألفي ليرة لبنانية، وهذا الموضوع لا يزال في طور التجربة، وأن شاء الله نتمكن من الوصول اليه، ولكن لغاية الآن فإن الصيارفة غير المرخصين لا يلتزمون وهذا ما يولد خللاً في السوق”.

وأشار الى أن الجهات القضائية بدأت بملاحقة الصيارفة غير المرخصين، وفي الوقت الحاضر تتم ملاحقة الصيارفة الموجودين على الطريق عبر إحالتهم إلى القضاء، اما من لديه محل صيرفة غير مرخص فيختم بالشمع الأحمر، والجهات القضائية تقوم بواجباتها ونحن نشكر المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم و حاكم على تعليماتهما الفعالة على الارض”.

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