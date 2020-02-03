قرار قضائي يمنع دخول الباخرة الصينية إلى مرفأ طرابلس

أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في الشمال جيسيكا برمكي قرارا كلفت فيه مجلس الأعمال اللبناني – الصيني، بصفته الجهة المستدعية التي طلبت منع دخول الباخرة الصينية الراسية راهنا في المياه الإقليمية اللبنانية إلى مرفأ طرابلس ببنود عدة منها الآتي:

– مناقشة مدى اختصاص المحكمة الراهنة للبت بالاستدعاء المشار اليه.

– تحديد هوية المستدعي ضده.









– تحديد اسم الباخرة وتفصيل ما اذا كانت تحتوي على البضائع فقط أم أنه يوجد على متن طاقمها أشخاص صينيون، أو كانوا داخل الأراضي الصينية، على أن يصار بعدها الى إجراء المقتضى القانوني”.