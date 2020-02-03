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هجوم ممنهج عليها بعد مواقفها الجريئة المؤيدة لمطالب الشعب.. إليسا: يا حرام شو في جهل بمجتمعنا غنم غنم غنم!!

February 3, 2020

هاجم المحلل السياسي اللبناني جوزيف أبو فاضل الفنانة إليسا، بعد تصريحات للأخيرة لم تعجب أبو فاضل.

وقال أبو فاضل عبر “تويتر” إن “إليسا بلا أخلاق ولا شيء”، وتابع: “قال فنانة مشرشفة قال”.




وجاء في التغريدة: “أليسا تتطاول على فخامة الرئيس العماد ميشال عون وسماحة المرجع أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله!!؟؟ ونسيت القول المأثور: “إذا أصبتم بالمعاصي فاستتروا، بلا أخلاق يا عيب الشوم عليكي، وبلا ولا شي بالخالص، قال @elissakh فنانة قال، قال مشرشفة قال”.

وتبع هجوم أبو فاضل هجوم نشطاء مؤيدين له عبر وسائل التواصل على إليسا.

وردت الأخيرة في تغريدة جديدة قيل إنها موجهة لهم: “إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أكبر، بعض الناس اللي ما حققت شي بحياتها مفكرة بجهلها قادرة تثبت نفسها، ومش عارفة إنها بتخرب وطن لمجرد إنها بتسوّق لفكر الغنم! يا حرام شو في جهل بمجتمعنا غنم غنم غنم”.

 

يذكر أن السبب الأساسي في الهجوم كان تصريحا سابقا لإليسا قالت فيه: “أكثر كتاب لا أريد أقرأه هو كتاب العماد ميشال عون، وأقول لكل السياسيين بينهم السيد نصر الله الله ينتقم منكم ونراكم تحاكمون وفي السجن”.

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