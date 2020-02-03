فرخ وهّاب… عوّام

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إشكال وقع في ساحة عيون السيمان، بين بشار وئام وهاب وألفونس خليل (مواليد 1980)، على خلفية ركن الأول سيارته أمام محل الثاني الذي حاول منعه وحصل شجار بينهما، فأطلق وهاب 3 رصاصات من مسدس حربي باتجاه الأرض، اخترقت شظايا منها بذلة التزلج لخليل. وعلى الأثر أكد الوزير السابق وئام وهاب عبر الـLBC أنّ “نجله وبعدما ركن سيارته، تعرضت للتكسير من مجموعة من الشبان اعترضت على مكان ركن السيارة، فحصل شجار مع المجموعة المذكورة فما كان من وهاب الابن الا أن شهر السلاح دفاعاً عن النفس بهدف ابعادهم”. وأضاف وهاب أنه “على اثرها تدخلت القوى الأمنية بعدما فرّ عدد منهم وألقت القبض على من بقي هناك، وتم فض الإشكال بعد تدخل أهالي المنطقة”.

كما صدر عن أمانة الإعلام في “حزب التوحيد العربي” بيان أوضح من خلاله “أنّ بشار كان برفقة أصدقائه في فاريا وقد ركن السيارة جانب الطريق العام فما كان من بعض الشبيحة الذين يدعون ملكية الطريق العام إلا الإعتداء على السيارة المركونة وعندما وصل بشار وسألهم عن الموضوع حاولوا الإعتداء عليه فأطلق رصاصة لإبعادهم خصوصاً أنّ عددهم تجاوز العشرين شاباً”.مختار كفرذبيان









ومساء ردّ مختار كفردبيان وسيم سمير مهنا على كلام وهاب وقال: “هذا الكلام مرفوض ومغلوط تماماً، ووهاب كان يحاول إيقاف سيارته في مساحة مخصصة لخدمة زبائن محلات تأجير skidoo ويقوم أصحاب هذه المحلات بجرف الثلوج وتوسعة هذه المساحات على حسابهم الخاص، مع ذلك كان التعاطي مع وهاب ضمن الأدب والأخلاق إلى أن بدأ هو باستفزاز الجميع وتهديدهم بتسكير المنطقة وتوجه بكلمات نابية بحق أهلنا وبحق أبناء المنطقة عموماً، نخجل أن نطلعكم على مضمونها”. وتابع: “عندما تجمّع الشباب حوله بعد إهاناته المتكررة بحقهم وعاونه في الشتم والتهديد، آنسات كنّ برفقته، قام وهاب بشهر مسدسه وأطلق رصاصتين في الهواء، فحضرت القوى الأمنية، وحاول الضابط ردع المعتدي فلم يمتثل، عندها قام الشباب بمحاولة انتزاع المسدس منه فما كان منه إلا أن أطلق النار فأصيب شاب وقامت قوى الأمن الداخلي بتوقيفه واقتياده إلى فصيلة عيون السيمان”.

ونتيجة الاشكال تلقى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي توجيهات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بتطبيق الاجراءات بحسب القوانين المرعية الاجراء على الجميع دون استثناء. وتم تحويل الملف الى القضاء المختص بعد التحقيقات التي اجريت في القضية.وليلاً تمّ توقيف نجل وهاب على ذمّة التحقيق بإنتظار مراجعة القضاء صباح اليوم.

نداء الوطن